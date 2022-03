Italie invisibili, torna la serie che riporta alla luce percorsi e territori

Arriva il 24 marzo su Sky Arte la nuova stagione di Italie invisibili, la produzione Sky Original che con sei nuovi episodi conduce alla riscoperta di atmosfere solo apparentemente svanite attraverso il Lazio, le Marche, la Campania, la Valla d’Aosta, il Piemonte e la Calabria; percorsi che rivivono oggi, grazie al racconto di archeologi, storici e studiosi d’arte antica che fanno “parlare” il paesaggio, ripercorrendo percorsi alternativi e sorprendenti che sono la vera ricchezza del nostra storia.

Si comincia con un doppio appuntamento il 24 marzo alle 21.15 con i Castelli Romani, raccontati come “lo Stato dell’otium”; l’ampia zona verde alle porte di Roma dove tra ‘500 e ‘600 fu scelta dalle più grandi famiglie aristocratiche e dallo stesso pontefice per costruirvi lussuose residenze estive e proseguire così l’antica tradizione dell’otium – il ristoro del corpo e il nutrimento della mente - che Cicerone praticava in quelle stesse terre; a seguire il secondo episodio, dedicato ad Ancona, non solo un porto, ma fulcro del Rinascimento adriatico.

Il 31 marzo sarà la volta de Il Monferrato dei marchesi Paleologi, mentre il 7 aprile il quarto episodio racconterà Benevento, l'unico dei territori longobardi a mantenere de facto la propria indipendenza per quasi trecento anni. Il 14 aprile storici e archeologi racconteranno la Valle d’Aosta sotto il dominio dei signori di Challant; il 21 aprile la serie si chiude con l’episodio dedicato a La Calabria e il terremoto del 1783.