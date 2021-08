Isabela Merced per “Sweet Girl”: «Basta essere faccine carine e decorazioni nei film di Hollywood. Noi donne valiamo molto di più»

Decisa e determinata nelle sue scelte. La nuova generazione di Hollywood, che in Sweet Girl ha il volto di Isabela Merced, promette bene: «Abbiamo superato il concetto di principe azzurro nell'armatura splendente. Abbiamo superato il bisogno di vedere una donna solo come un essere gentile, e un elemento di decorazione dei film hollywoodiani, tutta carina lì con il suo bel visino. Penso che questo film prenda questi concetti vetusti e li ribalti completamente». In Sweet Girl interpreta Rachel la figlia adolescente di Ray (Jason Momoa), un uomo intenzionato a vendicare la morte della moglie a causa di una decisione ai vertici di una compagnia farmaceutica, produttrice di un farmaco che potenzialmente poteva salvarla dal cancro, ma dopo il ritiro dal mercato ha favorito l’aggravarsi di sua moglie, e la sua successiva dipartita. «L'assistenza sanitaria al 100% non dovrebbe essere politicizzata. Credo che la nostra salute non dovrebbe mai essere politicizzata» continua Isabela Merced nella nostra video intervista, raccontando anche momenti difficili della sua vita familiare. Sweet Girl arriva su Netflix dal 20 agosto. (Servizio a cura di Eva Carducci)