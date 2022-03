Valerio Lundini: «Quella volta che in metro sono stato "Troppo Cattivo"...»

Nella nuova commedia d’azione della DreamWorks Animation, basata sulla serie di libri nella classifica dei best seller del New York Times, una banda fuoriclasse di animali criminali e fuorilegge sta per tentare il suo colpo più difficile di sempre: diventare cittadini modello. Ma quando, dopo anni di innumerevoli colpi che li hanno fatti diventare i cattivi più ricercati al mondo, la gang viene finalmente catturata, Mister Wolf negozia un accordo (che non ha nessuna intenzione di mantenere!) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Nel cast di voci italiane: Andrea Perroni, Paola Michelini, Saverio Raimondo, Margherita Vicario, Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo e Valerio Lundini. (Servizio a cura di Eva Carducci)