Interactions - L’arte al servizio della Natura

Dodici registi internazionali creano connessioni tra gli esseri umani e gli animali attraverso la biodiversità, il cambiamento climatico ed i rischi per le risorse idriche. Idea, sviluppo e produzione di Adelina von Fürstenberg, che ha dichiarato riguardo al progetto: “Ogni giorno, l'attività umana danneggia ulteriormente la Terra e l'ambiente.Il cinema è forse il mezzo più efficace per comunicare messaggi in un linguaggio universale. Attraverso le sue produzioni sostenibili, la ONG ART for The World prosegue il suo impegno nell’ambito dell’iniziativa mondiale di sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento climatico e dell’ambiente, per un rapporto più sostenibile tra l’uomo, l’animale e la Terra”.

(Servizio a cura di Eva Carducci)