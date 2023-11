“In riva al mare”, il nuovo video di Amalio Trombetta in arte Zendar Off

Presto sarà disponibile sul digital store Spotify, su YouTube e sulla pagina Instagram il nuovo video musicale dell’ultimo brano inedito intitolato “In riva al mare” di Amalio Trombetta in arte Zendar Off, cantautore bolognese di origini pugliesi formatosi dal punto di vista artistico negli anni 90, nel periodo più fertile per la città di Bologna. Il cantautore questa volta si lancia in una nuova avventura, un brano a due in cui la voce straordinaria di Mezzania incontra quella del cantautore bolognese. Un insieme di contrasti a formare una singola voce, quella dell’amore che ha la forza di unire e separare, perché nel profondo dell’anima si annidano i dubbi e le bugie e la voglia di essere veri fino in fondo, fino al punto di ripartire. Un brano che lascia aperta una porta e fa intravedere la fine e l’inizio, un brano che allontana e avvicina allo stesso tempo.