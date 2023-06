Impagnatiello, Mara Venier si scusa dopo la bufera social

(LaPresse) - “Sì, signora, suo figlio è un mostro”. Hanno scatenato le reazioni dei social le parole di Mara Venier, conduttrice di Domenica In, rivolgendosi a Sabrina, la madre di Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha confessato di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano a Senago. In un'intervista a 'La Vita in diretta', Sabrina aveva chiesto "perdono, da madre, a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così", definendolo "un mostro". In diretta oggi Mara Venier è tornata sull'argomento e in molti sui social non hanno mancato di sottolineare la "mancanza di sensibilità nei confronti di una madre che sta già vivendo i suoi sensi di colpa". Nel corso della diretta, la conduttrice ha chiesto scusa: "Sta affrontando un dolore enorme. Siamo vicini anche a lei". Clip utilizzabile per trenta giorni LINK ATTIVO www.raiplay.it