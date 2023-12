L'esibizione 'silenziosa' di Ilenia Pastorelli in via Asiago

L'attrice danza sulle note di 'Fever', 'sussurrata' dal corpo di ballo dello show mattutino Un'esibizione di quelle mai viste. Ilenia Pastorelli, ospite della puntata odierna di 'VivaRai2!' da Fiorello, ha danzato in diretta in via Asiago sulle note di una 'Fever' di Peggy Lee che, vista la zona di Roma, è stata soltanto 'sussurrata' dal corpo di ballo dello show mattutino. Il risultato è una coreografia esilarante, in cui l'attrice cerca di fare meno rumore possibile, mentre nel glass Fiorello e la sua banda osservano tra le risate.