Il Silenzio grande e quei silenzi che fanno paura

Dopo essere stato presentato in occasione della 18° edizione delle Giornate degli Autori a Venezia, arriva in sala, dal 16 settembre, Il silenzio grande, film che segna il ritorno alla regia di Alessandro Gassmann. L’opera è tratta dall’omonima pièce teatrale di Maurizio De Giovanni, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Ozza e lo stesso Gassmann. Una storia segnata dai conflitti, gli equivoci, i confronti, le voci e i silenzi di una famiglia tanto eccezionale quanto, nel suo intimo, caotica e disfunzionale. Ad interpretare i protagonisti: Massimiliano Gallo, Margherita Buy e Marina Confalone, affiancati dalle giovani stelle nascenti Antonia Fotaras (Luna Nera, Il nome della rosa) ed Emanuele Linfatti (I predatori, L’ombra del figlio). Dal 20 settembre, in prima serata su Rai 1, Massimiliano Gallo e Alessandro Gassmann torneranno intime anche nella terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi Stile Libero, ed è scritta da Maurizio de Giovanni, Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella, Salvatore Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano. (Servizio a cura di Eva Carducci)