Il sesso degli angeli, Pieraccioni si fa prete: «Ho nostalgia degli oratori, ma i sacerdoti dovrebbero sposarsi»

Leonardo Pieraccioni, dirige ed interpreta Il Sesso degli angeli, suo 14° film, al fianco di Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Il film, dal 21 aprile al cinema, racconta la storia di Don Simone, parroco di una chiesetta in dissesto economico, che si ritrova erede di un bordello in Svizzera, gestito da una maîtresse interpretata da Sabrina Ferilli. Il dilemma è accettare i soldi o cercare una via nuova? Ne abbiamo parlato con Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli, che per la prima volta collabora con il comico toscano.

Servizio di Paolo Travisi