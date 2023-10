Il regista di Loki 2: «Lo show ci insegna ad amare noi stessi prima di qualcun altro»

La seconda stagione della serie Marvel Studios Loki riprende dopo lo scioccante finale della prima, quando il protagonista si ritrova a combattere per la salvaguardia dell’anima della TVA. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di nuovi personaggi e ad altri che ritornano, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del Giudice Rensalyer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso. (Servizio a cura di Eva Carducci)