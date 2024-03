Il monologo tratto da "I cento passi" interpretato da Valeria Solarino

Nella nuova puntata di "Splendida Cornice" - in onda il giovedì in prima serata su Rai3 - e in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Valeria Solarino interpreta il famoso monologo tratto dal film "I Cento Passi" di Marco Tullio Giordana e dedicato a Peppino Impastato: "Adesso fate una cosa: spegnetela questa radio, voltatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno a finire queste cose, si sa che niente può cambiare... Domani ci saranno i funerali. Voi non andateci, lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato altro che un povero illuso, tu sei stato un ingenuo, sei stato un nuddu miscato cu niente". www.raiplay.it