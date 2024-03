Il monologo di Mario Calabresi sulla gentilezza

La gentilezza è stato il tema nell’ultima puntata di ieri di "Splendida Cornice", il programma condotto da Geppi Cucciari in onda in prima serata nel giovedì di Rai3, a parlarne - tra gli altri ospiti - Mario Calabresi che ha regalato al pubblico, accompagnato dalle note del Maestro Roberto Anzovino, un intenso elogio alla gentilezza, ispirato proprio al podcast di Chora Media dal titolo “Sulla Gentilezza”, citando una frase tratta dal libro Wonder di R.J. Palacio: “Se devi scegliere tra avere ragione ed essere gentile, scegli di essere gentile!» www.raiplay.it