Il dolore di Peter Sarsgaard per Dopesick: «In questo momento sto soffrendo»

«Mentre parliamo, ho la mia vertebra inferiore fuori uso, e sono sicuro che se fossi andato da un medico diverso, mi avrebbe prescritto degli antidolorifici. Il mio medico mi ha prescritto degli esercizi di fisioterapia. Non è molto sexy o divertente, e lo faccio ogni giorno in questo momento». Peter Sarsgaard, protagonista della serie, racconta, attraverso il dolore che sta provando sulla sua pelle durante l’intervista, quello che è al centro di Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, nuova serie drama disponibile su Disney+. La serie esamina come una sola compagnia abbia innescato la peggiore crisi farmaceutica della storia americana. La serie porta gli spettatori nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. Contro ogni previsione, gli eroi emergeranno in una corsa intensa e avvincente per sconfiggere le avide forze delle multinazionali, causa di questa crisi nazionale, e i loro alleati. La serie è ispirata al libro bestseller del New York Times scritto da Beth Macy. Composta da otto episodi, la serie è interpretata da Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, con Kaitlyn Dever e Rosario Dawson. Tra le guest star Phillipa Soo e Jake McDorman. (Servizio a cura di Eva Carducci)