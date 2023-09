Il cast tecnico per “The Continental”: «Un John Wick senza Keanu Reeves è possibile»

Donne forti e veterani disillusi, la vera forza di “The Continental” la serie in tre parti che esplora la storia delle origini dell'iconico hotel per assassini dell'universo di John Wick si fonda su questi due principi. Ne abbiamo parlato con: Larnell Stovall (Regista d'azione) - Nato e cresciuto a New Orleans, Larnell Stovall è un 5° dan ed ex campione mondiale di lotta, armi e forme (kata). Nel 2001 si è trasferito a Los Angeles per intraprendere una carriera nell'industria cinematografica come stuntman. In seguito ha fatto carriera fino a diventare coreografo d'azione, coordinatore di stunt, regista di seconda unità e regista, avendo recentemente presentato in anteprima il suo primo episodio di DC's Titans. Con 200 crediti a suo nome e una carriera che lo ha portato da Bollywood a Tollywood, Stovall è conosciuto soprattutto per il suo lavoro nei più importanti blockbuster di Hollywood come Creed, Captain America: Civil War, Ride Along, The Raid 2, The Fate of The Furious e Mortal Kombat. Sarah Arthur (costumista) - Costumista gallese doppiamente premiata con il Bafta, che in 35 anni di carriera cinematografica e televisiva ha vestito Holliday Grainger e James Norton per L'amante di Lady Chatterley, oltre ad aver disegnato per Footballers Wives, Sherlock, The C-Word e Lucky Man. (Servizio a cura di Eva Carducci)