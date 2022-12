Il cast di “I Wanna Dance With Somebody”: «Raccontiamo l’amore, la forza e la vulnerabilità di Whitney Houston»

Dal 22 dicembre arriva nei cinema, distribuito da Sony Pictures, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (I Wanna Dance With Somebody), la vita e la carriera della cantante Whitney Houston, interpretata dall’attrice Naomi Ackie, narrata in un biopic che racconta il percorso di una delle voci più belle e potenti di sempre. (Servizio a cura di Eva Carducci)