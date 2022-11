Il cast di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri: «Il Lucca Comics batte il San Diego Comicon»

I registi Jonathan Goldstein, John Francis Daley (sceneggiatori di Spider-Man Home coming) e il produttore Jeremy Latcham (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Age of Ultron, Iron Man, Guardiani della Galassia) hanno presentato a Lucca alcune clip in esclusiva del film in arrivo a marzo 2023. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Il film porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione. (Servizio a cura di Eva Carducci)