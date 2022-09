Il blue carpet a Cinecittà del lancio di Paramount+ in Italia: da Lorella Boccia a Awed e Moser

Paramount+ è finalmente arrivato in Italia. Dal 15 settembre, anche nel nostro paese, arrivano oltre 8.000 ore di intrattenimento. Tra gli annunci più eclatanti le stelle italiane Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano e Carlo Verdone che affiancano star mondiali come Jessica Chastain, Harrison Ford, Faith Hill, Tim McGraw, Miles Teller e Sylvester Stallone. Il servizio di streaming offrirà al pubblico italiano una montagna di intrattenimento di qualità attraverso tutti i generi. Contenuti originali esclusivi globali e locali, blockbuster e serie iconiche dai brand e dagli Studios Paramount di fama mondiale. Le serie internazionali che saranno disponibili su Paramount+ in Italia includono The Offer, basata sulla straordinaria e inedita esperienza del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy nella realizzazione de Il Padrino. E ancora L’Uomo che Cadde sulla Terra e Tulsa King.

