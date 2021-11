Idris Elba e il cast di “The Harder They Fall”: «Se fai un western non scappi dall’influenza di Ennio Morricone e Sergio Leone»

Quando il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere rilasciato di prigione, riunisce la gang per rintracciarlo e vendicarsi. Ad affiancarlo in questo western di nuova generazione c’è l’ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz. Anche Rufus Buck ha compagni temibili, tra cui Trudy Smith (Regina King). Diretto da Jeymes Samuel film vanta una colonna sonora irresistibile e un cast stellare, in cui brillano Jonathan Majors, Zazie Beetz, Regina King e Idris Elba, che abbiamo intervistato. Mai come in questo caso, la vendetta è un piatto da servire freddo. The Harder They Fall è disponibile su Netflix. (Servizio a cura di Eva Carducci)