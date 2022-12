I Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo disco “Fake News"

Sono stati loro stessi vittime delle fake news, quando in rete è rimbalzata la notizia - infondata - di un loro scioglimento: al Messaggero i Pinguini Tattici Nucleari raccontano come è nato il nuovo album “Fake News”, in uscita il 2 dicembre, e svelano perché le quattordici tracce del disco, da “Zen” a “Cena di classe” sono un vero e proprio viaggio, da vivere fianco della band bergamasca fresca vincitrice di un Mtv Europe Music Award. (Video di Caterina Carpanè)