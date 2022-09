"I May Destroy You - Trauma e Rinascita", la provocatoria miniserie di Michaela Coel

Esce oggi il trailer italiano di I May Destroy You - Trauma e Rinascita, la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice. La serie, che affronta in modo schietto e provocatorio il delicato tema del consenso sessuale, approderà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 20 settembre: andrà in onda su Sky Atlantic nelle serate del 20 e del 27 settembre con 6 episodi a serata e sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e on demand.

La protagonista, Arabella, icona millennial interpretata da Michaela Coel (Chewing Gum, Black Earth Rising) è affiancata dall’amica Terry, aspirante attrice interpretata da Weruche Opia, e dall’amico Kwame, istruttore di fitness interpretato da Paapa Essiedu. Il trio è affiancato da un talentuoso cast composto da Aml Ameen, Harriet Webb, Marouane Zotti, Stephen Wight, Sarah Niles, Karan Gill, Adam James, Natalie Walter, Tobi King Bakare, Michelle Greenidge, Lewis Reeves e Chin Nyenwe.

Michaela Coel è produttrice esecutiva con Phil Clarke, Roberto Troni e Sam Miller. La serie è prodotta da Simon Maloney e Simon Meyers in co-produzione con BBC.