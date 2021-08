Reminiscence, Hugh Jackman si sorprende così durante l'intervista: «Non lo sapevo!»

«Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato» scrisse F. Scott Fitzgerald a chiusura del suo capolavoro letterario, Il Grande Gatsby. Lisa Joy, co-creatrice della serie cult Westworld, fa sua questa frase e l’adatta a un futuro distopico in Frammenti dal Passato - Reminiscence. Nick Bannister (Hugh Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti.

Racconta così Hugh Jackman nella nostra video intervista: «Mi piace che hai tirato in ballo Gatsby perché questo film, per me, c'è lo stesso tipo di poesia. Ha delle idee davvero grandi. È certamente un mondo unico quello in cui vivono i protagonisti, ma tematicamente penso che abbia a che fare con la nostalgia, con la memoria, con l'amore, con la perdita. Conosciamo davvero le persone che amiamo o sono solo una versione di quello che vorremmo che fossero? Ci sono così tanti elementi qui, e il finale è dolce e amaro allo stesso tempo. Non voglio svelare troppo, ma ha anche un po' di dolcezza e questo mi piaceva molto».

Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Rebecca Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo? Per Rebecca Ferguson: «Penso che questo sia stato anche uno dei motivi per cui ho detto si. Lisa ha un incredibile intelletto, e quando abbiamo parlato di citazioni, Il Grande Gatsby è stato un punto di riferimento. Ma tu sei la prima a averlo notato. Siamo esseri umani curiosi, vogliamo sapere dove siamo in relazione al passato e al futuro, e cosa succede in conseguenza di quando ci muoviamo troppo velocemente tra questi due punti». Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures ed uscirà al cinema in Italia dal 26 agosto. (Servizio a cura di Eva Carducci)