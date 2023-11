Hiro Mashima annuncia, in esclusiva mondiale al Lucca Comics and Games, il suo nuovo manga

Mangaka di fama di internazionale, nel 1998 vince la 60esima edizione del premio per autori esordienti di Weekly Shonen Magazine, promosso dell’editore Kodansha, e debutta con la sua prima serializzazione RAVE – THE GROOVE ADVENTURE. Il successo è immediato, ed è ulteriormente amplificato dalle opere successive, FAIRY TAIL ed EDENS ZERO. A gennaio 2018 durante il 45° Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême riceve il Fauve d'honneur. (Servizio a cura di Eva Carducci)