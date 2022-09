Harry Styles a Venezia, fan 36 ore "in trincea" per il posto in prima fila: «Ho dormito all'aperto per lui»

Ilaria ha vissuto 36 ore "in trincea" per accaparrarsi un posto in prima fila e vedere da vicino la sua star del cuore, Harry Styles, al Lido di Venezia con il film Don't Worry Darling. Insieme a tantissime altre fan in delirio, la 29enne di Chioggia e le sue amiche hanno unito le forze per trascorrere una notte all'addiaccio, conoscere il loro beniamino e realizzare il sogno nel cassetto.

Venezia 2022, Harry Styles e il bagno di folla: «Facile fare l'attore in un mondo perfetto»

Mostra Venezia, arriva Harry Styles: centinaia di fan assiepati dall’alba davanti a red carpet - video