Harry Styles: riprogrammate le date italiane del Love on Tour 2022

Ennesimo rinvio di concerti causa Covid. Ed è già qualcosa, visto che molti spettacoli vengono annullati e mai più recuperati. Quest’oggi parliamo del Love on Tour 2022 di Harry Styles, che avrebbe dovuto fare tappa in Italia all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio. Ebbene, le nuove date sono il 25 luglio a Bologna e il 26 luglio a Torino. Foto: Shutterstock Music: "Elevate" from Bensound.com

