Harrison Ford torna come Indiana Jones a Cannes

Harrison Ford e il cast di “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” è sbarcato sulla Croisette per presentare il film, fuori concorso, al Festival di Cannes. In occasione della presentazione degli Upfront di The Walt Disney Company, Kathleen Kennedy, Lucasfilm President, ha annunciato che gli iconici film di Indiana Jones saranno disponibili su Disney+ a partire dal 31 maggio. I fan potranno vedere in streaming Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempo maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, in attesa dell’arrivo nelle sale italiane dal 28 giugno dell’ultimo capitolo dell’amato franchise, Indiana Jones e il Quadrante del Destino. (Servizio a cura di Eva Carducci)