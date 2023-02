'Harlem', la seconda stagione su Prime Video: intervista alla producer Tracy Oliver

La seconda stagione di Harlem è finalmente arrivata su Prime Video e - oltre al cast - abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con la creatrice, sceneggiatrice ed executive producer Tracy Oliver. «Quando mi siedo e comincio a pensare alle stagioni della serie, penso a idee che per me sono divertenti. - ci dice Tracy - Cose che accadono nella mia vita, penso a una relazione che sto vivendo, a un'esperienza personale che sto facendo. In generale, scrivo per capire come posso incanalare ciò che provo e ciò che provano le altre persone che conosco in qualcosa di creativo. Ma poi il mio cappello da produttrice si accende e questo consuma la mia energia». Soprattutto durante la pandemia, non è stato facile per Tracy capire «come riuscire a mettere tutto insieme e come realizzare le cose senza che le persone si ammalino». Foto: Prime Video