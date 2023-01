Gué il padre nobile del rap è "cresciuto" e torna con Madreperla

Si chiama Madreperla il nuovo album di Guè. Un lavoro molto atteso, in un continuo gioco di omaggi e rimandi ai capisaldi dell'hip hop.

"E' un disco un po' particolare che nasce dalla passione ed è fatto per la cultura hip hop. Non nasce per fare un disco da classifica, con un sound cercato per far impazzire i ragazzini. Insomma abbiamo fatto un bel pasticcio ma è proprio questo il bello: poter frullare le cose, è una libertà pazzesca che ti da questo gioco" ha detto a margine della Masterclass alla Triennale di Milano.

Madreperla è una dichiarazione d'amore alle sonorità e agli artisti che hanno ispirato Gué fin dai suoi esordi e parte da un'idea vintage. 12 tracce con featuring importanti.

"La cosa bella è stata che i giovanissimi pur cimentandosi su un altro sound che non è il loro con molto rispetto e talento si sono adattati e hanno fatto bella figura. Aver messo featuring di ogni tipo porta l'album in una dimensione contemporanea".

Il 14 novembre del 2021 ha rivelato il cambio di pseudonimo da Gué Pequeno a Guè, il rapper dunque è cresciuto e spiega così il suo cambiamento.

"Perchè sono diventato grande... In America ci sono tanti rapper che si chiamano Little o young, poi alcuni se lo tolgono e io purtroppo non sono più piccolino e quindi l'ho tolto"

Guè ha traghettato il rap italiano in una nuova era, rendendolo un genere credibile svelandone il fascino al grande pubblico, ma senza mai cadere nel pop commerciale.

"Io non lo ho mai fatto, ho sempre avuto pezzi che sono stati più mainstream, ma sono sempre rimasti black, non ho mai cercato di andare incontro al gusto, forse perchè non ne sono capace, io so fare bene solo il rap. Questo è quello che faccio".

Con un totale di 64 certificazioni Platino e 52 Dischi d'Oro in carriera, è considerato il vero padre nobile del rap italiano.