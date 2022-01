Grey’s Anatomy rinnovato per la 19esima stagione, l’ultima? Parla Richard Flood: «Spero di farne parte a lungo»

L’attore irlandese è entrato nelle grazie dei fan anche per la sua connessione con la protagonista di Grey’s Anatomy: Meredith Grey. Soprattutto il pubblico italiano lo ha ben accolto anche grazie alla connessione con il nostro paese. Richard Flood è infatti sposato con l’attrice Gabriella Pession. Dei possibili spoiler della nuova stagione, e della passionalità tutta italiana, ne ha parlato durante l’intervista video.

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama è disponibile su Disney+, compresi i primi otto episodi di questa nuova stagione, la diciottesima, mentre lo show è già stato rinnovato per l’edizione 2022/2023. La parola finale spetta a Shonda Rhimes, Krista Vernoff e Ellen Pompeo, dalla ABC invece carta bianca per una delle loro serie di punta, ormai da un ventennio. (Servizio a cura di Eva Carducci)