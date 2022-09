Gregory Porter a Venezia presenta il tour in due tappe: «Il fascino del potere della musica»

È stato presentato in occasione della 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia A Special Evening with Gregory Porter. L'esclusivo tour di sole due tappe vedrà la leggenda del jazz-soul al Teatro Dal Verme di Milano (venerdì 18 novembre) e al Gran Teatro Geox di Padova (sabato 19 novembre). Due serate evento prodotte da ZedLive e fortemente volute dalla co-fondatrice Valeria Arzenton, imprenditrice di spicco nel mondo dello spettacolo dal vivo e da Icona Music.

«Ero molto giovane quando ho scoperto il potere della musica. - ci racconta Gregory Porter - Ho cantato per un gruppo di persone da ragazzo e tutti si emozionarono molto. Non pensai che fosse un mio potere. Pensai che fosse il potere della musica. E lo penso ancora. Che sia alla Royal Albert Hall o alla Carnegie Halle, so che le persone vengono a vedere me. Ma credo che a muovere le persone sia il potere della musica, e ne sono affascinato».

Foto: HF4



