Gomorra, ecco il trailer ufficiale della stagione finale

Si fa sempre più vicina la resa dei conti fra i protagonisti di Gomorra, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Ha finalmente una data, infatti, l’atteso debutto di GOMORRA – STAGIONE FINALE, che come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. I primi due episodi della stagione finale verranno proiettati in anteprima, fuori concorso, il 13 ottobre, al CanneSeries, come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes.