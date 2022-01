Golden Globe, «Billie Eilish è la più giovane artista a vincere con "No Time to Die"»

Billie Eilish è la cantante più giovane a vincere un Golden Globe. L’artista pluripremiata ha tagliato questo ennesimo traguardo grazie al brano “No Time to Die”. La traccia contenuta nel film di James Bond, co-scritta da Billie e suo fratello, Finneas O’Connell, ha vinto infatti per la migliore canzone originale. Il brano ha battuto una concorrenza spietata come quella di Beyonce, Lin-Manuel Miranda, Jennifer Hudson e Van Morrison per il primo premio ai 79° Golden Globe Awards.

