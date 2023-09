Giuliano Montaldo, addio al regista dalla carriera unica

Il cinema italiano piange la scomparsa del regista Giuliano Montaldo, morto nella sua casa romana all'età di 93 anni. Montaldo, originario di Genova, ha lasciato un segno indelebile nella cinematografia italiana con una carriera unica. Dopo i suoi primi passi come attore ('Achtung! Banditi!' di Carlo Lizzani) ha fatto il suo esordio dietro la macchina da presa come regista nel 1961 con "Tiro al piccione". Il suo successo è arrivato nel 1967 con produzioni americane come "Ad ogni costo" e il celebre thriller "Gli intoccabili" del 1969, presentato al Festival di Cannes. Giuliano Montaldo ha ricevuto numerosi premi durante la sua carriera, tra cui il Globo D'Oro il David alla carriera.