Giulia Mazzoni, la pianista al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: esibizione da brividi

Venerdì 5 gennaio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino la vela del pianoforte di Giulia Mazzoni è stata aperta: la pianista e compositrice toscana ci ha accompagnato in un meraviglioso viaggio all’interno delle nostre emozioni attraverso i brani del nuovo album Y.A.S. - YOUR ANIMA SYSTEM (distribuzione ADA Music Italy) e altre composizioni tratte dai suoi precedenti progetti discografici. Con l’aiuto del suo più caro amico di sempre, il pianoforte, Giulia Mazzoni ha mostrato la propria anima senza veli, raccontando la genesi e il significato di ogni brano. Sul palco insieme alla pianista e compositrice la prestigiosa Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta dal Maestro John Axelrod, uno dei più grandi direttori d’orchestra al mondo.

Gli interventi di musica elettronica così come altri elementi della produzione musicale del Producer americano Thom Russo, vincitore di 16 Grammy Awards, hanno arricchito e reso ancora più straordinario il concerto.

Il pubblico, composto da appassionati di ogni età, ha assistito ad uno spettacolo indimenticabile, un vero e proprio show a 360° fatto non solo di musica, ma anche di immagini emozionali scelte dall’artista e proiettate su grande schermo e di interventi di danza contemporanea, grazie alla partecipazione della YAS Dance Project che ha eseguito le coreografie del Maestro Luca Lupi.

Durante la serata Giulia Mazzoni ha dimostrato che il pianoforte è uno strumento vivo e senza barriere, che continua a vivere benissimo anche nella modernità. Registrato a Los Angeles, Praga e Firenze, YAS è una costellazione immaginaria dell'anima dove ogni canzone è una stella, un concept album con una produzione internazionale, una ventata d’aria fresca per la musica contemporanea.

Il progetto

Nel progetto la musica strumentale si presenta in una nuova forma, con un linguaggio rinnovato e moderno, che fonde elementi della tradizione classica con il pop. Il disco ha un’architettura musicale audace con due sezioni ben distinte: una elettro-sinfonica - esplosiva e gioiosa, che ha come protagonista il pianoforte, come fosse il leader di una band (l’orchestra) in dialogo con programmazioni elettroniche ed elementi ritmici - e una solo piano, onirica e introspettiva. Le due parti si fondono e si completano creando un’esplosione di gioia, energia ed emozioni musicali.