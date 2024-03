Giovanni Impastato agli studenti del liceo di Partinico: «Voglio raccontargli la storia di Peppino»

Nella nuova puntata di "Splendida Cornice” - in onda il giovedì in prima serata su Rai3 - Giovanni Impastato, fratello di Peppino, interviene sulla polemica legata agli studenti del liceo di Partinico, che non vorrebbero intitolare l’istituto al fratello ucciso dalla mafia. «Io li voglio incontrare, non voglio scontrarmi con loro, assolutamente. Li voglio incontrare. Voglio raccontare la storia di Peppino, perché se loro sono arrivati a questo punto significa che non conoscono Peppino. Non hanno letto mai un libro su Peppino. Non conoscono la loro storia, perché non avrebbero agito in questo senso. Non avrebbero detto che Peppino era divisivo, perché sono ragazzi svegli. Sicuramente c’è stata una mano all’esterno che ha tentato di strumentalizzarli». www.raiplay.it