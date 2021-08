Massimo Lopez ha voluto ricordare il fratello Giorgio, scomparso all'età di 74 anni, con un messaggio sui social: «Se n'è andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre. Mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere e quindi ce l'ho sempre qui con me nel cuore»