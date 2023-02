Giorgia: «Il mio ritorno a Sanremo? Molto intenso, sarò in gara con me stessa»

(LaPresse) - "Il mio ritorno? Molto intenso" Lo ha detto Giorgia, in gara al 73esimo Festival di Sanremo, nel primo incontro con la stampa al Casinò. "Sarò in gara con me stessa" ha detto la cantante.