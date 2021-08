Gina Rodriguez e il cast di Elena, Diventerò Presidente: «Bello vedere bambine che vogliano diventare leader, non sposarne uno»

Disponibile su Disney+ la seconda stagione di Elena, Diventerò Presidente, creata dalla showrunner Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) ed è liberamente ispirata alla sua stessa adolescenza. Elena, Diventerò Presidente è stata apprezzata per il suo autentico ritratto di una teenager Latinx, dei suoi amici e della sua famiglia. La nuova stagione riprende la storia della giovane americana di origini cubane e futura leader Elena Cañero-Reed a partire dal suo ingresso in seconda media. Narrata attraverso gli estratti del suo diario da tredicenne, questo racconto di formazione segue Elena tra gli alti e bassi della scuola media che la indirizzano lungo il cammino che la porterà a diventare presidente degli Stati Uniti. Tra i produttori esecutivi anche Gina Rodriguez, la protagonista della serie di successo Jane the Virgin. (Servizio a cura di Eva Carducci)