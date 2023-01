Gina Lollobrigida, i suoi cinque film più conosciuti

Il cinema italiano piange Gina Lollobrigida. All'età di 95 anni se ne va la Diva del cinema italiano. Ecco i suoi cinque film più conosciuti di quella che è considerata una delle più grandi attrici del nostro Paese. "Pane, amore e fantasia" del 1953 diretto da Comencini in cui la Lollobrigida è la bella Bersagliera. "La donna più bella del mondo" del 1955, in cui è la cantante lirica Lina Cavalieri. "Torna a settembre" del 1961, in cui recita con Rock Hudson e vince un Henrietta Award. "Buonasera, Mrs. Campbell" del 1968, grazie al quale vince il suo terzo David di Donatello. "Le avventure di Pinocchio" del 1972 dove Gina Lollobrigida è la fata dai capelli turchini. Addio a Gina Lollobrigida.