Gianni Morandi show a Rai Radio2: «Che Sarà una delle più belle canzoni italiane»

EMBED





"Hanno cantato i Ricchi e Poveri, dobbiamo farli entrare" così Gianni Morandi ha esordito su Rai Radio2 a Sanremo 24 con Ema Stokholma e Gino Castaldo commentando in diretta la performance del duo sul palco dell'Ariston in attesa del loro arrivo nella Blueroom. LEGGI ANCHE -#UsailTuoVoto: è boom di matite a Sanremo per le europee, cosa significano "La nostra generazione, anche se loro sono più giovani, ha delle storie comuni" ha poi aggiunto. Tra risate, canti e retroscena, l'artista bolognese a Radio2 ha raccontato alcuni pezzi di storia della canzone italiana: "Ci sono due Festival che ci siamo scambiati, quello di ' la prima cosa bella' e l'anno dopo 'che sarà'", ha detto Gianni Morandi. " Franco Migliacci mi disse: 'Gianni questa canzone era per te', ma esiste già una canzone che fa 'que sera, sera'", ha proseguito intonando il brano. "Non ci avevo capito niente, poi è diventata una delle più belle canzoni italiane" ha concluso sorridendo. video RaiPlay - https://www.raiplay.it/