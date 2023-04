Gianni Morandi a Matera per le riprese di "Imma Tataranni"

EMBED





Gianni Morandi torna a Matera e lo fa con gli occhi pieni di emozione, e di sole, mentre gira un video sui social. Il cantante, che sarà impegnato in Basilicata il prossimo 25 luglio alla Cava del Sole David Sassoli una tappa del tour “Go Gianni Go! Estate 2023”, è in questi giorni in città per le riprese di “Imma Tataranni sostituto procuratore 3”. La fiction tornerà su Rai 1 probabilmente il prossimo autunno