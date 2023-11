Giacomo Ferrara e Carlotta Antonelli a "Luce Social Club"

Torna da venerdì 17 novembre alle 21.15 Luce Social Club, l’appuntamento settimanale di Sky Arte con il panorama culturale a tutto tondo, dal cinema alla musica, dal teatro alla letteratura fino all'arte e al design. Con Denise Negri e Federico Chiarini dialogheranno, oltre che un ospite musicale sempre diverso, attori, registi, scrittori, performer e artisti, per raccontare l’articolata galassia della cultura contemporanea. In ogni puntata si accenderanno i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni dei protagonisti, e filmati esclusivi e testimonianze dirette degli ospiti ne sveleranno i processi creativi.

Ricca di ospiti la prima puntata: Giacomo Ferrara e Carlotta Antonelli presentano "Suburræterna" (dal 14 novembre su Netflix), spin-off della serie Suburra, ambientata a Roma nel 2011. Mentre il governo rischia di cadere e il Vaticano è in crisi, nuove figure criminali sono pronte a contendersi la città…

Nello spazio dedicato alla musica Simona Molinari sarà una presenza fissa della nuova stagione. Affiancherà i conduttori nella conversazione con i diversi ospiti musicali e non solo. Nel primo appuntamento, la cantautrice pop-jazz presenta il suo nuovo album “Hasta siempre Mercedes” e, insieme al regista e drammaturgo Cosimo Damiano Damato, racconta la loro collaborazione per lo spettacolo “El Pelusa y la Negra", la ‘storia cantata’ di Mercedes Sosa e Diego Armando Maradona.

A chiudere la prima puntata è l’attore Marco Bocci insieme allo sceneggiatore Stefano Bises. I due ospiti parlano di "Unwanted - Ostaggi del mare”, la serie Sky Original che si svolge a bordo di una nave da crociera che trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del drammatico naufragio della loro imbarcazione. La serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Ad arricchire la puntata è l’RVM dedicato al film “Misericordia”, nuovo lavoro cinematografico della regista Emma Dante. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, in sala dal 16 novembre con Teodora Film, nasce dal suo omonimo spettacolo teatrale di successo. Protagonista è una Sicilia luminosa ma disperata in cui tre prostitute - Betta, Nuccia e la giovane Anna - si prendono cura di Arturo, rimasto orfano. “Una storia in cui convivono – spiega la regista - esattamente come nella realtà, miseria e amore”.

Infine, tra le novità della quarta stagione di Luce Social Club, un racconto per immagini direttamente dall’Archivio Luce Cinecittà. In ogni puntata una clip ci farà fare un tuffo nella memoria, nelle passioni, nel costume del nostro Paese.

Il format originale, che unisce cultura e intrattenimento, in streaming su NOW, disponibile anche on demand, apre quest’anno le sue porte negli Erma Studios, con una scenografia rinnovata ed arricchita da nuove opere di Marco Lodola.

Luce Social Club è un programma prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con CINECITTÀ e Sky Arte, con alla regia Max De Carolis.