Giacomo Bevilacqua per “A Panda Piace Capirsi”: «L’importanza di capirsi per aiutarci a superare ansia, paura e stress»

Edito dalla neonata casa editrice Gigaciao, è disponibile da oggi in tutte le librerie, fumetterie e store online il nuovo libro di Giacomo Bevilacqua “A Panda piace… capirsi”, un volume autobiografico frutto di anni di studi personali alla ricerca di una nuova consapevolezza di sé. Imparare a volersi bene è uno dei grandi temi del nostro tempo. I ritmi e gli impegni della vita di tutti i giorni possono intaccare la salute fisica e mentale di un individuo, ed è per questo che Panda inviterà tutti i lettori a capire i meccanismi che scatenano paura, ansia e stress, consigliando pratiche ed esercizi che possono insegnare al lettore come contrastare le emozioni negative e adattarsi a loro, prendendosi cura del proprio corpo e della propria mente. Il libro è stato studiato appositamente per essere fruibile da un pubblico ampio, a partire dai più giovani, che potrebbero incontrare per la prima volta questi sentimenti. (Servizio a cura di Eva Carducci)