Gf Vip, «ti ingrassi e basta»: Lulù criticata pesantemente durante la notte. Cosa è successo

Il “Grande Fratello vip” è uno dei reality più seguiti negli ultimi tempi e da circa un mese e mezzo è iniziata la nuova stagione dove i concorrenti si stanno facendo conoscere dal pubblico italiano affezionato al programma. Tra i partecipanti preferiti dai telespettatori c’è Lulù, una delle sorelle e principesse etiopi che concorre insieme a Clarissa e Jessica. La gieffina è finita al centro del mirino in diverse situazioni. Prima per la relazione con Manuel Bortuzzo, altro componente del reality. Tra i due c’è un flirt, ma per la principessa c’è qualcosa di più. Oggi, però, la concorrente è stata richiamata dalla sorella Clarissa per un altro motivo che ha spiazzato il web. Ecco di cosa si tratta.

Foto: Ufficio stampa mediaset Musica: ‘Perception’ from Bensound.com