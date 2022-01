Gf Vip, Barù stronca Delia dopo la puntata: «È una cosa strumentalizzata da te e Alex»

Con l’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip era logico aspettarsi qualche scaramuccia tra lei e Soleil. Della cosa ha parlato anche Barù che, senza peli sulla lingua, ha rivelato alla moglie di Alex Belli tutto quello che pensa sulla situazione.

photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, il bellissimo gesto di Barù per Jessica: i due si riscoprono nella notte. Cosa è successo