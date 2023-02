Gemelli di Guidonia, dalle feste di compleanno a Sanremo: «Quanta strada abbiamo fatto»

I Gemelli di Guidonia preparano le valigie per Sanremo di fronte alle telecamere del Messaggero . E lo fanno raccontando tutta l'emozione di un gruppo comico che, in questi anni, si è imposto nel cuore del pubblico italiano. Dalle feste di compleanno e i matrimoni, al Festival di Sanremo . Passando a colpi di audience per l'Edicola Fiore (Fiorello, l'uomo che li ha scoperti), "Tu si que vales" fino alla vittoria di "Tale e Quale Show 2021". Dall’estate del 2022, i Gemelli di Guidonia conducono il programma radiotelevisivo, in onda su Rai Radio Due e Rai Due, Happy Family con Ema Stokholma. Un grande successo che tocca il 6% di share, riconfermato anche per la stagione invernale. In occasione di Sanremo i ragazzi, con Ema portano il programma fuori dall’Ariston con lo spin off Happy Sanremo. Inoltre a loro è stata affidata la conduzione del Suzuki Stage (il palco di Piazza Colombo) nell’ambito dell’iniziativa “Tra palco e città. Il festival di Sanremo che esce dall’Ariston”. Qui si esibiranno cinque eccellenze della musica italiana: Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Inoltre i Gemelli di Guidonia sono in tour fino a fine marzo in tutti i principali teatri italiani con il loro spettacolo Tre x2 tra radio e tv. Tanta musica, comicità e un occhio all’attualità è il loro marchio di fabbrica che portano all’interno di uno show su misura per loro”