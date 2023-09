Gareth Edwards per “The Creator”: «L’AI non sarà una minaccia per l’uomo»

Diretto da Gareth Edwards e in arrivo dal 28 settembre in sala in The Creator, Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'avanzata AI che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d'élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall'AI solo per scoprire che l'arma apocalittica che è stato incaricato di distruggere è un'AI con le sembianze di una bambina (Voyles). (Servizio a cura di Eva Carducci)