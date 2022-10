Gangs of London 2, parola del cast: «Meglio di una tragedia greca»

La seconda stagione di Gangs of London sarà disponibile dal 26 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tutti gli episodi in versione originale sottotitolata saranno disponibili on demand già dal 20 ottobre. Ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”. (Servizio a cura di Eva Carducci)