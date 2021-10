Luce Social Club, Gabriele Mainetti presenta il suo nuovo film “Freaks out”

Gabriele Mainetti, sceneggiatore e regista visionario tra i più apprezzati della sua generazione. A Luce Social Club Mainetti presenta il suo nuovo film “Freaks Out”, dal 28 ottobre al cinema con 01Distribution. Questo secondo lungometraggio arriva dopo il successo di “Lo chiamavano Jeeg Robot” (2016), che gli è valso il David di Donatello come ‘Miglior Regista Esordiente’. “Freaks Out”, presentato in Concorso alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vede sul grande schermo un cast d’eccezione con protagonisti Claudio Santamaria, l’astro nascente Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi, in un “colossal” che parla di mostri e di supereroi, novità assoluta nella storia del cinema italiano.