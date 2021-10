Frank Miller alla Festa del cinema di Roma: «Il nuovo Batman? No comment»

«Il nuovo Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson? Non l’ho ancora visto, aspetto il film». Nonostante il recentissimo lancio del trailer del film in arrivo a marzo 2022 ha commentato così lo sceneggiatore e disegnatore di fumetti Frank Miller, che ha caratterizzato personaggi iconici dei fumetti DC come Batman, ma anche dei volti noti della Marvel Comics, come Daredevil e Elektra. Autore inoltre di “Sin City”, che ha ispirato l’adattamento cinematografico a cura di Miller stesso e di Robert Rodriguez. Uno dei maestri del fumetto statunitense presente alla festa del cinema di Roma per presentare il documentario “Frank Miller - American Genius”. (Servizio a cura di Eva Carducci)