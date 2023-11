Frank Miller al Lucca Comics and Games: « Un consiglio che do ai principianti è di scegliere un perdente»

Frank Miller ha guadagnato notorietà alla fine degli anni ’70 come disegnatore e poi scrittore di Daredevil per Marvel. Più tardi è arrivato il dramma samurai Ronin, seguito dai rivoluzionari Batman: Il Cavaliere Oscuro e Batman: Anno Uno. Successivamente, ha realizzato il sogno di una vita creando la serie crime a tutto tondo Sin City, che è stata un successo immediato. Di recente, Miller ha lanciato Frank Miller Presents, una casa editrice indipendente focalizzata sulla creazione e la curatela di una nuova linea di fumetti. A Lucca ha presentato la versione per l’anniversario di “300”, edito da Star Comics. (Servizio a cura di Eva Carducci)